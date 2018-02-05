В прошедшие выходные 19 самолетов «Аэрофлота» получили повреждения из-за рекордного снегопада. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на источник в компании.

По словам собеседника издания, причиной повреждения лайнеров Airbus А320 стала «некачественная чистка взлетно-посадочных полос аэропортов». При торможении самолетов после посадки тяга двигателей всасывала лед и снег, из-за чего повреждались лопатки двигателей. На ремонт лайнеров потребуется несколько дней.

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся всю неделю. На уборку снега потребуется до девяти дней.

Источник: «РБК»