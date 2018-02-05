Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

агрессивный Навальный

Утром к Алексею Навальному пришли с повестками по делу об избиении полицейских. Его подозревают в применении силы к правоохранителям при задержании на всероссийской забастовке избирателей 28 января.

Освобождение Мисюриной

Гематолога Елену Мисюрину освободили из СИЗО под подписку о невыезде. На заседании Мосгорсуда за врача поручился президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, который предложил посадить его под арест вместо Мисюриной.

Сталин с оленьими рогами

Муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн одела в клоунские наряды бюсты Иосифа Сталина, Ивана Грозного и Николая II, расположенные на «Аллее правителей». Свою акцию Штейн назвала «попыткой визуальной десакрализации власти», напомнив об отмене в России проката сатирической комедии «Смерть Сталина».

Падшие атланты

При реконструкции старинного здания на Малой Дмитровке в центре Москвы замуровали парадный подъезд, который украшали фигурки атлантов. Теперь на его месте — глухая стена, заложенная плиткой.

Монтаж под арестом

Находящийся под домашним арестом Кирилл Серебренников смонтировал фильм «Лето» о Викторе Цое, над которым работал до задержания. В августе режиссер успел снять практически весь необходимый материал. Еще несколько сцен досняли по запискам Серебренникова и ранее проведенным репетициям.

Ускоренная почта

«Почта России» ввела в Москве электронную подпись для получателей посылок и заказных писем. Ее использование позволит не заполнять бумажную квитанцию для каждого отправления. Согласно замерам, выдача посылок по новой технологии происходит в пять раз быстрее.

Лоукостер от AliExpress

Китайская интернет-площадка AliExpress запускает новый проект «Лоукостер», ориентированный исключительно на Россию. В ассортимент онлайн-магазина войдут товары стоимостью до 600 рублей. Сейчас на эти категории приходится примерно треть самых популярных запросов.