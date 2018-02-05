Компания «Яндекс» открыла набор в «Школу информационной безопасности» для студентов старших курсов и начинающих специалистов.

Для поступления необходимо знать как минимум один язык программирования, на начальном уровне разбираться в построении веб-приложений, знать принципы работы операционных систем и сетевой инфраструктуры, а также основные типы атак и виды уязвимостей.

Занятия, которые будут вести специалисты компании, пройдут в московском офисе «Яндекса» с 2 по 27 апреля. Иногородним студентам оплатят проезд и проживание, а лучшим ученикам предложат стажировку и возможное трудоустройство.

Заполнить анкету и выполнить тестовые задания можно на сайте «Яндекса».

Источник: «Яндекс»