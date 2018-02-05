Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Тинькофф банка из-за рекламы «Лучшая карта с кэшбэком».

В ведомстве пояснили, что при использовании слова «лучший» рекламодатель обязан указать параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение. При этом на баннерах Тинькофф банка поясняющая информация изображена «таким образом, что не воспринималась потребителем».

По мнению службы, реклама банка содержит некорректные сравнения и вводит потребителей в заблуждение. Рассмотрение дела назначили на 27 февраля.

Источник: ФАС