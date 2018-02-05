Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне относятся к достижениям отечественной науки.

26 % Россиян верят в превосходство

отечественной науки над мировой

Более половины опрошенных (52 %) считают, что российская наука отстает от мировой. При этом большинство респондентов (72 %) не могут назвать ни одного научного открытия, сделанного в России за последние десятилетия.

Главные научные достижения россияне связывают с военной техникой, изучением космоса, медициной и компьютерными технологиями.

Источник: ВЦИОМ