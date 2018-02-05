Сколько россиян верят в превосходство отечественной науки
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как россияне относятся к достижениям отечественной науки.
26 %
Россиян верят в превосходство
отечественной науки над мировой
Более половины опрошенных (52 %) считают, что российская наука отстает от мировой. При этом большинство респондентов (72 %) не могут назвать ни одного научного открытия, сделанного в России за последние десятилетия.
Главные научные достижения россияне связывают с военной техникой, изучением космоса, медициной и компьютерными технологиями.
Источник: ВЦИОМ
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