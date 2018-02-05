Центр организации дорожного движения попросил москвичей отказаться от использования личных машин до конца недели для облегчения уборки снега.

Автомобилистов призвали временно пересесть на общественный транспорт. «Таким образом мы поможем городу быстрей ликвидировать последствия снегопада», — пояснили в ЦОДД.

По данным ведомства, сегодня, 5 февраля, среднее количество автомобилей на дорогах столицы уменьшилось на 10–15 % благодаря горожанам, которые «прислушались» к советам ЦОДД и помогли «избежать транспортного коллапса».

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся всю неделю. На уборку снега потребуется до девяти дней.

Источники: пресс-служба ЦОДД