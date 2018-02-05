Россия заняла 107-е место в очередном рейтинге экономической свободы, составленном американским исследовательским институтом Heritage Foundation. За год страна поднялась на семь позиций, опередив Китай и Белоруссию и почти догнав Таджикистан.

В целом эксперты отнесли Россию в категорию стран с преимущественно несвободной экономикой из-за «вопиющего пренебрежения к верховенству закона» и «постоянно растущего давления властей на рынок». При этом специалисты отметили успехи России в налоговой политике.

Лидером рейтинга вновь стал Гонконг, за которым следуют Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и Австралия.

Источник: Heritage Foundation