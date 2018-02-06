Четыре полутораметровые фигуры кроликов, которые украшали павильон № 44 «Кролиководство» на ВДНХ, вернут на историческое место.

Реставраторы воссоздали скульптуры кроликов, украшавшие павильон в 50-х годах. В 60-х подлинные бетонные скульптуры были демонтированы и утрачены. Новые скульптуры разместятся на парапете торцевых частей здания. Посетители смогут увидеть их уже в конце февраля.

Скульптуры выполнены из декоративного бетона. Материал обладает повышенной прочностью, морозоустойчивостью, а также гарантирует сохранность фигур сроком до 150 лет.

mos.ru

Проект реставрации павильона «Кролиководство» утвержден в Мосгорнаследии в 2017 году. В ходе работ приведут в порядок лепной фриз с изображениями кроликов над арками здания, а также отреставрируют статуи девушек-кролиководов, которые украшают ниши арок на постаментах у входа и интерьеры павильона. Работы планируют завершить до конца 2018 года. В павильоне будут проводить выставки и тематические лекции.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы