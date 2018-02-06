Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал о случаях нападения горожан на сотрудников коммунальных служб, занимающихся устранением последствий снегопада.

В окна летят продукты питания, бросают яйца в работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать снегоуборочную технику. У нас таких примеров достаточно много Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ

Чиновник уточнил, что выявленными нарушениями уже занимаются правоохранительные органы.

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся всю неделю.

Источник: «Вести FM»