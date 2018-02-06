Жители Москвы и Московской области вновь пожаловались на запах сероводорода. Выяснилось, что источником вони является полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что сейчас на свалке идут работы по дегазации. Произведено бурение 55 скважин. Кроме того, проведен дополнительный анализ воздуха передвижными лабораториями.

При этом превышений значений предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе не обнаружено. Однако за сутки на постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе «Кучино» зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду.

Жители Москвы и Подмосковья с 8 декабря уже более 800 раз пожаловались на запах сероводорода. Прокуратура назвала источником загрязнения воздуха сероводородом полигон твердых бытовых отходов «Кучино».

The Village уже рассказывал, куда Москва свозит мусор после закрытия свалки «Кучино», а также как люди десятилетиями живут рядом со свалкой.

The Village составил карту наиболее упоминаемых в жалобах пользователей районов и станций метро, где чувствовался неприятный запах.

Источник: «РБК»