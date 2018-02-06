«Яндекс» представил первый тариф своего еще не запущенного сервиса каршеринга «Драйв» с фиксированной ценой на аренду автомобиля.

Стоимость поездки будет рассчитываться по аналогии с «Яндекс.Такси». Чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно будет указать, где он планирует завершить поездку. Зафиксированная стоимость не изменится, если на маршруте появятся пробки, но система выдаст предупреждение, если водитель решит сделать остановку или поедет в другом направлении. Если пользователь не отреагирует на сообщения, включится поминутный тариф.

Минимальная стоимость минуты аренды по фиксированному тарифу составит 5 рублей вместе со страхованием каско. Максимальные расценки не называются. При этом стоимость похожих поездок в разное время суток может различаться, так как она зависит от прогнозируемого времени в пути и текущего спроса.

Цены на тариф с поминутной оплатой в «Яндексе» пока не разглашают.

Запуск сервиса «Яндекс.Драйв» запланирован на февраль. В его парк войдут автомобили Renault Kaptur, Kia Rio и Kia Rio X-Line с мультимедийной системой «Яндекс.Авто». Количество доступных машин пока не разглашается.

Ранее The Village уже рассказывал, как пользоваться сервисами каршеринга.

Источник: «Яндекс»