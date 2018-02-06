Нагатинский суд Москвы оказался продлевать срок принудительного амбулаторного лечения фигуранта «болотного дела» Михаила Косенко. Об этом сообщила его сестра Ксения.

Сегодня постановлением Нагатинской суда принудительное лечение в отношении Михаила Косенко прекращено. — Ксения Косенко (@Ksenia_Kosenko) February 6, 2018

В 2013 году Замоскворецкий суд Москвы признал Косенко виновным в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) и применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) и постановил отправить его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Михаила Косенко арестовали 8 июня 2012 года по подозрению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти на митинге оппозиции 6 мая на Болотной площади. В октябре 2013 года суд признал Косенко, являющегося инвалидом второй группы по психическому заболеванию, невменяемым и направил его на принудительное лечение в стационар. В марте 2014 года Мосгорсуд оставил приговор в силе, а в начале июня того же года Чеховский городской суд Московской области перевел Косенко на принудительное амбулаторное лечение.

Акция оппозиции 6 мая 2012 года переросла в столкновения демонстрантов с полицией, в ходе которых задержали около 400 человек. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статьям «Призывы к массовым беспорядкам» и «Применение насилия в отношении представителя власти». В январе 2013 года его объединили с делом о приготовлении к организации массовых беспорядков. Фигурантами дела стали несколько десятков человек.

Источник: «Медиазона»