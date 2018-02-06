Туроператоры не собираются прекращать продажу путевок на Мальдивы из-за введенного в стране чрезвычайного положения, пока этого не потребуют российские власти.

Если это произойдет, клиентам вернут потраченные деньги или заменят направления и даты путевок. Пока же у туристов есть возможность отказаться от туров на Мальдивы, только уплатив штраф.

Ростуризм уже попросил туроператоров сообщать клиентам о ситуации на Мальдивах, но окончательное решение остается за самими россиянами. Пока они не отказываются от путевок.

По информации от посольства в Шри-Ланке, фактической опасности для туристов пока нет, но есть возможность ее возникновения. Россиянам, которые уже находятся на Мальдивах, рекомендуют воздержаться от визитов в столицу республики — город Мале.

Ранее на Мальдивах ввели 15-дневное чрезвычайное положение. Власти приняли такое решение на фоне усиливающегося политического кризиса. Его спровоцировал отказ главы республики Абдуллы Ямина выполнять распоряжение Верховного суда об освобождении политических заключенных. Предполагается, что введение ЧП упростит задержание и арест оппозиционеров.

Источник: Ростуризм