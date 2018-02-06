Министерство здравоохранения разработало законопроект, расширяющий сферу ответственности за фальсификацию лекарств.

Ведомство предложило внести поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие наказание не только за подделку препаратов, но и за их дальнейшее хранение и продажу, а также за подделку документов и упаковок.

Инициатива связана с ратификацией Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции, одобренной Россией в октябре. Предполагается, что новый закон вступит в силу с 2019 года.

Источник: федеральный портал нормативных актов