Минздрав предложил внести поправки в УК для борьбы с подделкой лекарств
Министерство здравоохранения разработало законопроект, расширяющий сферу ответственности за фальсификацию лекарств.
Ведомство предложило внести поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие наказание не только за подделку препаратов, но и за их дальнейшее хранение и продажу, а также за подделку документов и упаковок.
Инициатива связана с ратификацией Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции, одобренной Россией в октябре. Предполагается, что новый закон вступит в силу с 2019 года.
Источник: федеральный портал нормативных актов
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