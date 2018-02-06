Исследовательский холдинг «Ромир» узнал, какие проблемы общества волновали россиян в 2017 году.

Больше всего жителей России волнует бедность, низкие зарплаты и снижение доходов населения, о которых заявили 60 % участников опроса. На рост цен и инфляцию пожаловались 56 % опрошенных. Третье место в рейтинге разделили безработица и коррупция, которые тревожат по 36 % респондентов.

Проблемы ЖКХ волнуют 28 % россиян, рост преступности — 25 % и наркомании — 21 %. За год выросла озабоченность россиян международными проблемами — до 10 %.

Социальные проблемы больше всего беспокоят граждан с низкими доходами, пенсионеров и жителей малых городов России. О безработице чаще волнуются россияне до 24 лет.

Всероссийский опрос «Ромира» прошел в 2017 году. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет.

Источник: Исследовательский холдинг «Ромир»