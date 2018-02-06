В Москве к 23 февраля проверят продуктовые магазины на наличие поддельного алкоголя.

Рейды начнутся 7 февраля и продлятся до 23 февраля. Проверят прежде всего магазины, на которые были жалобы, а также места, где ранее находили поддельный алкоголь в ходе контрольных закупок.

Всего сотрудники полиции и специалисты столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции хотят проверить несколько десятков торговых точек.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы