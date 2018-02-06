Политик Алексей Навальный сообщил о запрете российскими властями фотографии с Парада Победы 1945 года, на которой советские солдаты склонили к земле фашистские знамена.

Как рассказал Навальный, суд оштрафовал его сторонника Михаила Листова за публичную демонстрацию нацистской символики из-за размещения этого снимка в социальных сетях. При этом фотография изображена на обложке школьного учебника истории России издательства «Мнемозина».

«Это не просто известная фотография, а символ. В каком-то смысле главная фотография о Великой Отечественной войне», — заявил политик.

Навальный объявил «акцию против идиотизма» и призвал своих сторонников массово распространять фотографию в интернете, а также рассказывать об инциденте ветеранам.

Источник: Алексей Навальный