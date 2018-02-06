Аналитическая компания INRIX представила обновленный рейтинг городов с самыми загруженными дорогами. Для этого эксперты подсчитали среднее время, проведенное жителями в пробках в 2017 году.

91 Час москвичи

провели в пробках в 2017 году

Российская столица попала на вторую строчку рейтинга. На первом месте расположился Лос-Анджелес, жители которого провели в пробках около 102 часов за год, а третье место занял Нью-Йорк.

В списке также представлены Петербург (27-е место, 54 часа), Екатеринбург (36-е место, 51 час), Сочи (44-е место, 48 часов), Владивосток (46-е место, 48 часов), Нижний Новгород (47-е место, 48 часов) и ряд других российских городов.

В общем рейтинге по странам Россия опустилась на одну строчку, разделив пятое место с США. Лидером по загруженности дорог стал Таиланд, за которым следуют Индонезия, Колумбия и Венесуэла.

Источник: INRIX