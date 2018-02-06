Власти Балашихи планируют отложить на полгода рекультивацию мусорного полигона «Кучино». Об этом пишет «РБК» со ссылкой на гендиректора компании «Спецгеология», делавшей проект рекультивации.

Начало работ на полигоне могут перенести на сентябрь. В этом случае осенние дожди, по мнению властей, ослабят неприятный запах, на который жалуются жители Москвы и Подмосковья.

Как пояснил гендиректор «Спецгеологии» Виктор Трушин, погодные условия в начале осени помогут лучшему рассеиванию запаха в атмосфере.

С начала декабря жители Москвы и Подмосковья уже более 800 раз пожаловались на запах сероводорода. Столичная прокуратура называла источником зловония полигон твердых бытовых отходов «Кучино». В свою очередь, МЧС обещало накрыть свалку спецматериалом от неприятного запаха.

The Village рассказывал, как люди десятилетиями живут и работают на свалке, строят дома из мусора и зарабатывают на отпуск в Крыму.

Источник: «РБК»