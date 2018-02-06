Центризбирком опубликовал сведения о доходах президента Владимира Путина за 2011–2016 годы.

38 528 817 рублей заработал Путин

за шесть лет

На счетах у президента лежит 13,8 миллиона рублей. Также Путин владеет 230 акциями банка «Санкт-Петербург». Кроме того, глава государства имеет в собственности квартиру в Петербурге площадью 77 квадратных метров, гараж на 18 квадратных метров, две «Волги» 1960 и 1965 года выпуска, «Ниву» 2009 года и прицеп «Скиф» 1987 года.

Доходы кандидатов в президенты Павла Грудинина и Владимира Жириновского за тот же период составили 157,4 и 98,3 миллиона рублей соответственно.

Ранее сведения о своих доходах за 2011–2016 годы опубликовал Алексей Навальный. За шесть лет политик заработал на 2,7 миллиона больше, чем Путин.

Источник: Центризбирком