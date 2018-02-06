Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов предложил ввести на российской границе биометрический контроль для регулирования миграции.

Парламентарий призвал брать пример с соседних государств, в том числе с Украины, которая запустила систему сбора отпечатков пальцев и других биометрических данных для въезжающих в страну россиян.

Ранее Минкомсвязь разработала программное обеспечение для проверки отпечатков пальцев с помощью мобильных устройств. Программа позволит российским пограничникам оперативно проверять принадлежность паспортно-визовых документов предъявителю.

Источник: агентство «Москва»