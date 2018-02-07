Министерство спорта подало шесть исков к застройщикам стадионов для чемпионата мира по футболу в связи с просрочкой исполнения контрактов. Общая сумма исковых требований составляет 2,9 миллиарда рублей.

В частности, к компании «Стройтрансгаз», которая является генподрядчиком на строительство стадионов в Нижнем Новгороде и Волгограде, подали два иска — на 531,6 и 483,5 миллиона рублей. С производственно-строительного объединения «Казань», работающего в Саранске и Самаре, потребовали 555,5 и 609,7 миллиона рублей. От «Крокус Интэрнэшнл» за просрочку строительства стадиона в Калининграде хотят 385,6 миллиона рублей, а от «Синары-Девелопмент» за срыв работ в Екатеринбурге — 349,5 миллиона рублей.

Во всех исках, кроме «Крокуса», третьими лицами выступают заказчик на строительство стадионов «Спорт-инжиниринг» и компания «Арена-2018», осуществляющая экспертизу стадионов. Глава первой Алексей Милованов уже заявил, что разбирательства не приведут к нарушению сроков итоговой сдачи объектов.

По словам представителя Минспорта, подрядчикам предлагали урегулировать иски в досудебном порядке.

В 2018 году чемпионат мира по футболу состоится в России. С 14 июня по 15 июля пройдут матчи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Источник: RNS