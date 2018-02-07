Роспотребнадзор предупредил о высокой интенсивности циркуляции вирусов гриппа в восьми странах Европы: Люксембурге, Болгарии, Исландии, Ирландии, Италии, Швейцарии, Уэльсе и Косово.

«Преобладают вирусы гриппа В — 66,7 % положительных проб. Доля вирусов гриппа А составила 33,3 %. В их структуре преимущественно определялись вирусы подтипа (H1N1) pdm09», — уточнили в ведомстве.

Еще в 16 европейских странах зафиксирована средняя интенсивность циркуляции вирусов. В стольких же — низкая.

Угроза развития эпидемии гриппа наблюдается и в самой России. В начале февраля превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировали в девяти субъектах страны. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Источник: Роспотребнадзор