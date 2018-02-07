Вылетевший из Москвы в Пхукет самолет авиакомпании «Россия» вернулся в аэропорт Внуково из-за срабатывания индикатора неуборки внешнего предкрылка.

«Экипаж незамедлительно принял решение о возврате во Внуково. На данный момент производится проверка технического состояния лайнера. Для выяснения причины произошедшего создана специальная комиссия», — сообщили в пресс-службе перевозчика.

Пассажирам задержанного рейса предоставили напитки и горячее питание и другой самолет.

Теперь ожидается задержка обратного рейса Пхукет — Москва. Пассажирам рекомендовано не выезжать из отелей. Их проинформируют о времени вылета.

Источник: «РБК»