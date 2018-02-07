Сервис объявлений «Юла» выявил семикратный рост спроса на услуги по уборке снега в Москве после начала снегопада 2 февраля.

По данным сервиса, в пиковые дни метели цены на уборку снега выросли в 50 раз по сравнению с предложениями конца января — до 7,5 тысячи рублей за час работы. Объявления с предложениями об уборке выкладывали в том числе обычные москвичи и строительные бригады.

Также в дни снегопада в шесть раз вырос спрос на аренду снегоуборочной техники, стоимость которой в среднем составляла 4 360 рублей в час.

В выходные в Москве прошел рекордный снегопад, в результате которого один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия, а водителей попросили временно отказаться от поездок на машинах. По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся всю неделю.

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада, а также какие лопаты больше всего подходят для расчистки снежных завалов.

Источник: представители «Юлы»