В 2017 году в Москве впервые за три года выросла средняя стоимость километра поездки на такси.

По данным Аналитического центра при правительстве, с 2016 года средняя стоимость километра пути выросла на 5 рублей — до 39 рублей. При этом средний чек поездки на такси за год снизился примерно на 50 рублей и составил чуть более 400 рублей.

Источники «Коммерсанта» на рынке такси связали изменение динамики с введением агрегаторами фиксированного тарифа, когда стоимость поездки рассчитывается сразу и не зависит от фактического времени и расстояния. В такие тарифы закладывают часть издержек, которые могут возникнуть по пути, поясняют эксперты.

Источник: «Коммерсантъ»