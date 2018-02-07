Екатеринбургские разработчики выпустили мобильное приложение Help U, в котором пользователи могут помогать друг другу в разных жизненных ситуациях. Сервис работает по всей России.

Для использования Help U нужно установить приложение на смартфон, авторизоваться через социальные сети и настроить свою геолокацию. В интерфейсе программы есть чат, карта с метками событий и происшествий, а также список собственных дел, для которых нужна помощь. Сейчас доступно создание трех событий и публикация их в чат, причем они будут видны там 24 часа. За это время человек должен получить помощь, уверены разработчики.

Скачать Help U можно в Google Play и iTunes, приложение бесплатно.

Источник: Facebook