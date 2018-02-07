Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал, сколько денег потребуется на адаптацию Москвы к переменчивой погоде.

200 000 000 000 рублей потребуется потратить

на адаптацию городского хозяйства

к погодным аномалиям

Работы рассчитаны до 2025 года. В сумму входят как затраты на реконструкцию отдельных элементов городской инфраструктуры вроде расширения ливневой канализации, так и расходы на социальные программы — например, на адаптацию горожан к аномальной жаре, которая наблюдалась в 2010 году. Тогда не были продуманы вопросы охлаждения воздуха и раздачи респираторов и противогазов.

По словам Кульбачевского, сейчас у города есть климатический план, который описывает необходимые действия при аномальной жаре, сильном морозе, урагане, шквалистом ветре, ливне и снегопаде.

Ранее The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями «снегопада столетия». Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

Источник: «Газета.ру»