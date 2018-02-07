Замоскворецкий районный суд отменил референдум о переносе памятника Владимиру Ленину с Калужской площади, запланированный депутатами муниципального округа Якиманка.

С требованием отменить решение совета депутатов выступила прокуратура. Как пояснил глава совета Андрей Морев, ведомство настаивало на том, что вопросы, вынесенные на референдум, можно решить и без голосования жителей.

В январе депутаты Якиманки запланировали референдум о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк «Музеон». Голосование должно было состояться в день выборов президента 18 марта.

Источник: «РБК»