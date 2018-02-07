Госдума приняла в третьем чтении закон о сокращении срока выдачи заграничного паспорта по месту фактического проживания.

Теперь при подаче заявления на загранпаспорт по месту пребывания срок его оформления не должен превышать четыре месяца со дня подачи заявления.

Документ призван ускорить оформление и выдачу загранпаспортов, в том числе содержащих электронный носитель информации, а также повысить качество госуслуг.

Источник: агентство «Москва»