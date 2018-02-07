Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект о возврате в России летнего времени и переводе стрелок часов на час вперед.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас в ряде регионов, включая Москву и Урал, используется время, отстающее от географического на один час, из-за чего в летне-осенний период у жителей ухудшается здоровье. В этих регионах, по словам Барышева, пробуждение происходит сильно позже восхода солнца, что расшатывает нервную и иммунную системы организма.

Парламентарий также отметил, что после перехода на зимнее время в 2014 году в России наблюдается увеличение числа ДТП и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Принятие проекта федерального закона позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан», — подчеркнул депутат.

Летом 2011 года в России перешли на летнее время, отказавшись от сезонного перевода часовых стрелок, однако осенью 2014 года в стране восстановили зимнее время, на этот раз отменив летнее.

Источник: Госдума