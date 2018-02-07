Прилетевший из Мурманска самолет Sukhoi Superjet 100, экстренно приземлившийся в Шереметьеве, сняли с полетов.

«Относительно посадки рейса SU1321 Мурманск — Шереметьево сообщаем, что самолет благополучно сел в аэропорту Шереметьево. Воздушное судно от полетов отстранено, проводится расследование», — рассказали The Village в пресс-службе «Аэрофлота». В компании подчеркнули, что отказ спойлеров у этой модели не является серьезной технической проблемой.

На борту находились 82 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет должен был приземлиться в 15:25, но из-за отказа спойлеров на крыльях 25 минут кружил над аэропортом, а затем совершил аварийную посадку. Приземление прошло успешно. Никто не пострадал.