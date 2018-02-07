Освобождать заключенных по болезни
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила Госдуме принять закон, обязывающий суды освобождать заключенных по болезни.
«Сегодня это не обязанность суда, а право. Проведенный нами мониторинг позволил установить, что более тысячи человек, которые получили отказ суда в освобождении, затем умерли за последние три года», — заявила Москалькова.
Сейчас в учреждениях ФСИН находятся по меньшей мере 20 тысяч человек с заболеваниями, предполагающими освобождение от наказания в виде лишения свободы.
В России утвержден перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказаний. Заключенный с такой болезнью «может быть освобожден судом от отбывания наказания».
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