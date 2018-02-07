РПЦ получила от Росимущества здание бывшего Никольского храма на Долгоруковской улице в Москве. Его передали церкви в безвозмездное пользование.

В 2017 году «Союзмультфильм» переехал в новое здание на улице Академика Королева. «Установилась историческая справедливость: здание, на протяжении веков бывшее храмом, снова возвращено православной церкви», — сказал глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

Передача объектов в ведение РПЦ происходит в рамках федерального закона 2010 года «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Киностудия находилась в здании бывшего Никольского храма с 1940-х годов.

Источник: «РБК»