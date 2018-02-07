Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Поломка автоматов в метро

В московском метро вышли из строя автоматы по продаже билетов. Позднее стало известно, что автоматы починили. ​«Специалисты устанавливают все обстоятельства для выработки мер, которые позволили бы не допускать подобных ситуаций в дальнейшем», — отметили в метрополитене.

Ускорение выдачи загранпаспортов

Госдума приняла в третьем чтении закон о сокращении срока выдачи заграничного паспорта по месту фактического проживания. Теперь при подаче заявления на загранпаспорт по месту пребывания срок его оформления не должен превышать четыре месяца со дня подачи заявления.

Возвращение летнего времени

Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внес в Госдуму законопроект о возврате в России летнего времени и переводе стрелок часов на час вперед. Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас в ряде регионов, включая Москву и Урал, используется время, отстающее от географического на один час, из-за чего в летне-осенний период у жителей ухудшается здоровье.

Передача здания «Союзмультфильма» РПЦ

РПЦ получила от Росимущества здание бывшего Никольского храма на Долгоруковской улице в Москве. Его передали церкви в безвозмездное пользование. В 2017 году «Союзмультфильм» переехал в новое здание на улице Академика Королева.

Объединение «Яндекс.Такси» и Uber

«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению бизнеса компаний в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После сделки оба их приложения продолжат существовать. Для таксопарков и водителей разработают единую технологическую платформу. Ожидается, что объединение повысит качество услуг обеих компаний.

Список желающих вернуться в Россию бизнесменов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, претендующий на пост президента страны, назвал имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Сейчас в публичной версии документа значатся 16 имен. В дальнейшем перечень может быть расширен. Для желающих попасть в список работали пункты приема обращений в шести странах мира, в том числе в Великобритании.

Рекордный рост ипотечного кредитования

Центробанк заявил о рекордном росте ипотечного кредитования по итогам 2017 года. За 12 месяцев россияне оформили почти 1,1 миллиона ипотечных займов на сумму в 2,02 триллиона рублей. Это на 37,2 % больше, чем в 2016 году. Пик пришелся на декабрь.