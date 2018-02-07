Минсельхоз разработал законопроект, увеличивающий штрафы за подделку продуктов. По словам главы ведомства Александра Ткачева, инициатива нужна, чтобы с июля 2018 года в России заработала маркировка молочных продуктов.

Документ предусматривает увеличение штрафов за нарушение маркировки пищевой продукции до 400 тысяч рублей, а также увеличение административных штрафов — максимально 1,3 миллиона рублей для юрлиц за повторное нарушение.

Помимо того, за подделку продуктов будет грозить приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток, конфискация продукции, а в случае повторного нарушения — конфискация оборудования для производства продуктов.

Источник: РБК