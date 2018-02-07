Переместить, передвинуть, вывезти 85 миллионов кубометров. Представляете, что это такое? Железнодорожный состав, в который если бы погрузить этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу Землю.

Петр бирюков, заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства