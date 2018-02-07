Власти Москвы рассказали о том, сколько снега им предстоит убрать с улиц города.

Переместить, передвинуть, вывезти 85 миллионов кубометров. Представляете, что это такое? Железнодорожный состав, в который если бы погрузить этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу Землю.

Петр бирюков, заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства

По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин обязал коммунальщиков очистить город к воскресенью, 11 февраля.

 The Village уже показывал, как Москва пережила рекордный снегопад.

Источник: РБК