Власти Москвы — о поезде для уборки сугробов
Власти Москвы рассказали о том, сколько снега им предстоит убрать с улиц города.
Переместить, передвинуть, вывезти 85 миллионов кубометров. Представляете, что это такое? Железнодорожный состав, в который если бы погрузить этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу Землю.
Петр бирюков, заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства
По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин обязал коммунальщиков очистить город к воскресенью, 11 февраля.
The Village уже показывал, как Москва пережила рекордный снегопад.
Источник: РБК
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