Министерство природы России внесло в правительство проект распоряжения о сокращении водоохранной зоны Байкала в десять раз.

Сейчас площадь водоохранной зоны озера — более 57 тысяч квадратных километров. Там находятся более 160 объектов социальной и инженерной инфраструктуры и 159 населенных пунктов, где живут 128,4 тысяч человек.

По мнению ведомства, на этих объектах действует режим запретов и ограничений, которые можно снять, изменив границы водоохранной зоны.

В Минприроды считают, что сокращение водоохранной зоны до 5,9 тысяч квадратных километров не нанесет ущерба экосистеме озера.

Источник: Минприроды