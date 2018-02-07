Столичный парк «Зарядье» занял первое место в конкурсе InAVation Awards 2018.

InAVation Awards 2018 — высшая профессиональная премия в сфере аудиовизуальных технологий. Жюри оценило работу по привлечению посетителей, в частности аттракционы «Полет» и «Машина времени».

Церемония награждения InAVation Awards 2018 прошла в Амстердаме. На ней представили более 300 проектов в 11 номинациях.

Возведенный на месте гостиницы «Россия» парк «Зарядье» открылся для посетителей 11 сентября 2017 года.

Об основных объектах, представленных в «Зарядье», можно прочитать в репортаже The Village.

Источник: агентство «Москва»