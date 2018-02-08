Сегодня в 11:00 на сайте авиакомпании «Победа» начнется распродажа дешевых билетов на летние рейсы.

По заявлениям перевозчика, в продажу поступят 100 тысяч билетов на лето по минимальной цене в 499 рублей. В эту сумму входит только провоз ручной клади. За багаж весом до десяти килограммов при условии предварительного оформления потребуется доплатить еще столько же. В остальных случаях его перевозка обойдется дороже.

В летнем сезоне 2018 года «Победа» планирует обслуживать около 80 направлений. Количество дешевых билетов для каждого рейса ограничено.

В случае выхода сайта «Победы» из строя рекомендуется искать билеты через агентов — например, Skyscanner, Aviasales, «Туту.ру» и других.

Источник: «Заметки летающего пассажира»