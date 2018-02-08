Заммэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал, что точная дата сноса торгового центра «Горбушкин двор» станет известна, когда будет готова проектно-сметная документация. То есть «не раньше, чем через один год».

По словам заммэра, ведутся переговоры с инвестором. Хуснуллин также сообщил, что сейчас «Горбушкин двор» создает большой трафик и неудобства для жителей.

В 2017 году «Горбушкин двор» сменил владельца. ТЦ у гендиректора «Русь Ойл» Сергея Подлисецкого выкупил основной владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин.

Ранее предлагалось построить жилье по программе реновации на территории рынка «Горбушкин двор».

Кроме того, о планах построить два жилых комплекса на месте «Горбушкиного двора» сообщалось в июле 2017 года.

Источник: «Коммерсантъ»