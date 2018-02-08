Инспекторам ДПС запретили отстранять судей от управления автомобилем и направлять на освидетельствование на состояние опьянения. Новые правила прописаны в приказе МВД № 948, вступившем в силу.

Теперь инспектор может только составить рапорт с изложением сути нарушения, передать его руководителю, а он передаст материалы в надзорное ведомство.

Помимо этого, водителя, который не предоставил автомобиль сотрудникам полиции, ФСБ, ФСО или врачам, нельзя будет привлечь к ответственности по статье 19.3 КоАП — «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Теперь такие случаи будут регулироваться статьей 12.25 КоАП. За ее нарушение грозит штраф до 500 рублей.

Источник: «Коммерсантъ»