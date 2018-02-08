Парк «Зарядье» получил премию международного архитектурного портала ArchDaily как лучший проект в области общественных пространств.

Конкурентами «Зарядья» были испанский проект Pedra Da Ra Lookout Point (автор Carlos Seoane), Israels Plads Square, спроектированная COBE в Дании, SEOULLO Skygarden авторства MVRDV в Южной Корее, а также датский проект Park ‘n’ Play от бюро JAJA Architects.

Премия портала ArchDaily вручается с 1999 года. Проекты делятся на 15 категорий по функции. Победитель выбирается голосованием пользователей.

Ранее сообщалось, что парк «Зарядье» занял первое место в конкурсе InAVation Awards 2018.

Возведенный на месте гостиницы «Россия» парк «Зарядье» открылся для посетителей 11 сентября 2017 года.

Об основных объектах, представленных в «Зарядье», можно прочитать в репортаже The Village.

Источник: Москомархитектура