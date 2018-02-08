Местным властям запретили называть референдумами опросы, запланированные на день выборов президента, и использовать на них символику Центризбиркома.

Хотят за счет президентских выборов продвинуть свои местные мероприятия. Это недопустимо! Элла Памфилова, глава ЦИК

Отдельно Памфилова раскритиковала избирательную комиссию Московской области, которая сама приняла участие в организации «школьного референдума» о шестидневной учебной неделе. Комиссии пригрозили расформированием, а ее главе Ирине Коноваловой вынесли предупреждение о недоверии со стороны ЦИК. Решение о проведении «школьного референдума» отменено.

Предполагается, что с помощью референдумов местные власти хотят повысить явку на президентские выборы. Помимо школьной тематики, опросы также посвятят благоустройству городов, а в Волгоградской области — переносу времени на час назад.

Источник: агентство «Закон»