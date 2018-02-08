Центр стратегических разработок подготовил проект реформы судебной системы.

Документ предлагает улучшить качество судейских кадров, укрепить независимость судей и рационализировать судебный процесс.

Для улучшения качества судейских кадров предлагается создать единый независимый центр подготовки судей, отменить требование обязательного высшего юридического образования для секретарей судебного заседания и секретарей суда, наделить помощников судей процессуальными функциями, увеличить заработную плату работников аппарата вдвое.

Укрепить независимость судей хотят с помощью изменения порядка назначения председателя судов, ограничения пребывания в должности председателя суда двумя сроками по четыре года. Предлагается также отменить распределение премий по рекомендации председателя суда, ввести автоматизированный порядок распределения дел между судьями с учетом их специализации.

Помимо этого, доклад предполагает новую форму дисциплинарного взыскания для судей — понижение квалификации, а также введение критериев, отделяющих судебную ошибку от дисциплинарного правонарушения.

Для рационализации хотят увеличить пороговые суммы для гражданских исков ФНС и ПФР с 3 до 10 тысяч рублей, повысить госпошлину для юрлиц, дифференцировать госпошлины в зависимости от судебной инстанции.

Вдобавок к этому документ предполагает ведение обязательной аудиозаписи судебного заседания и придание ей статуса основного средства фиксирования хода судебного процесса. Предлагается также оглашать только вводную и резолютивную части приговора в уголовном процессе.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил новую форму дисциплинарного взыскания для судей — понижение квалификации.

Источник: «Коммерсантъ»