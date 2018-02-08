В России хотят провести реформу судебной системы
Центр стратегических разработок подготовил проект реформы судебной системы.
Документ предлагает улучшить качество судейских кадров, укрепить независимость судей и рационализировать судебный процесс.
Для улучшения качества судейских кадров предлагается создать единый независимый центр подготовки судей, отменить требование обязательного высшего юридического образования для секретарей судебного заседания и секретарей суда, наделить помощников судей процессуальными функциями, увеличить заработную плату работников аппарата вдвое.
Укрепить независимость судей хотят с помощью изменения порядка назначения председателя судов, ограничения пребывания в должности председателя суда двумя сроками по четыре года. Предлагается также отменить распределение премий по рекомендации председателя суда, ввести автоматизированный порядок распределения дел между судьями с учетом их специализации.
Помимо этого, доклад предполагает новую форму дисциплинарного взыскания для судей — понижение квалификации, а также введение критериев, отделяющих судебную ошибку от дисциплинарного правонарушения.
Для рационализации хотят увеличить пороговые суммы для гражданских исков ФНС и ПФР с 3 до 10 тысяч рублей, повысить госпошлину для юрлиц, дифференцировать госпошлины в зависимости от судебной инстанции.
Вдобавок к этому документ предполагает ведение обязательной аудиозаписи судебного заседания и придание ей статуса основного средства фиксирования хода судебного процесса. Предлагается также оглашать только вводную и резолютивную части приговора в уголовном процессе.
Ранее Президент России Владимир Путин предложил новую форму дисциплинарного взыскания для судей — понижение квалификации.
Источник: «Коммерсантъ»
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