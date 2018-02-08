Диетологи посоветовали не съедать больше шести блинов за масленичную неделю и после их употребления исключить двигательную активность, которая, например, предусмотрена в программе фестиваля «Московская Масленица».

Заведующая отделением клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Камила Гаппарова уточняет, что блины можно включить в рацион, но не стоит употреблять больше двух или трех штук за один прием пищи и не более двух раз в неделю. Блины лучше есть до второй половины дня. Такие расчеты предлагаются для людей без избыточной массы тела.

Несмотря на то что блины, по утверждению Гаппаровой, не могут быть достаточным источником витаминов, полезные микроэлементы в них есть. Блины являются углеводно-жировым продуктом с высокой энергетической ценностью. Из-за добавления масла или сметаны может увеличиваться калорийность, а белая пшеничная мука, которую чаще всего используют для приготовления, содержит легкоусвояемые углеводы.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет с 9 по 18 февраля. В программе — народные гулянья, масленичные забавы и бесплатные показы кинофильмов.

Источник: агентство «Москва»