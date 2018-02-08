Тематический поезд «Мой Маршак» в столичном метро
На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили именной поезд «Мой Маршак» к 130-летию со дня рождения поэта и драматурга Самуила Маршака.
В новый состав вошли «Детский», «Театральный», «Английский» и «Военный» вагоны, а также вагон под названием «Школа Маршака». Их интерьер оформлен фактами из биографии поэта, а также отрывками из его произведений и иллюстрациями к ним.
Одновременно с выходом брендированного состава в продажу поступили 600 тысяч тематических билетов «Единый».
Источник: агентство «Москва»
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