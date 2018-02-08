Совладелица «Додо пиццы» в Люберцах Екатерина Пронина сообщила о фальсификации своей подписи в заявлении об организованном сбыте наркотиков в одном из заведений сети.

Как рассказала Пронина vc.ru, она не подавала заявление в правоохранительные органы, а дело о наркотиках могли сфабриковать конкуренты сети. Теперь совладелица пиццерии намерена обратиться в полицию для защиты своего имени.

Следствие подозревает основателя сети «Додо пицца» Федора Овчинникова и его партнера-франчайзи Станислава Семионова в «поставке наркотических средств из Латинской Америки». Из заявления некоей Прониной Е. В. следует, что именно для распространения наркотиков предприниматель постоянно ездит за границу. Овчинников заявил, что не считает совладелицу пиццерии в Люберцах Екатерину Пронину причастной к заявлению. По его мнению, она сама — жертва сложившейся ситуации.

По данным The Village, пиццерия в Медведкове, где в ноябре 2017 года нашли закладку с наркотиками, зарегистрирована на его компанию Семионова.

Источник: vc.ru