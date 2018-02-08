Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству приняла решение установить памятник экс-министру иностранных дел Евгению Примакову в сквере напротив здания МИД на Смоленской-Сенной площади.

Автором памятника станет Георгий Франгулян, создавший в столице скульптуру поэта Булата Окуджавы на Арбате, а также монумент «Стена скорби», посвященный жертвам политических репрессий.

Деньги на памятник Примакову намерен выделить благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» миллиардера Алишера Усманова.

Евгений Примаков с 1996 по 1998 год возглавлял министерство иностранных дел, после чего полгода занимал должность премьер-министра. Примаков умер в 2015 году в возрасте 85 лет.

Источник: «Интерфакс»