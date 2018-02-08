Сервис OneTwoTrip открыл продажу билетов на междугородние автобусные рейсы по России, СНГ и Европе.

Пользователям доступно более 40 тысяч маршрутов, которые выполняют более 2 тысяч перевозчиков. «Продажей билетов на автобусы в России занимаются автовокзалы, и возможность покупки онлайн предоставляют лишь небольшая их часть. В нашем случае предложения автобусных перевозчиков собраны в одном месте, что делает покупку для пользователя максимально комфортной», — отмечает глава автобусного направления компании Максим Брехт.

Для покупателей билетов действует круглосуточная служба поддержки по телефону, почте или в мессенджерах. В первой половине 2018 года функция покупки автобусных билетов появится и в мобильных приложениях OneTwoTrip.

Источник: представители OneTwoTrip